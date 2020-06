Ça chauffe entre policiers et victimes des maisons démolies à Gadaye: 6 blessés dont 2 avec des membres fracturés

La situation est grave et préoccupante. 02 parmi les 253 victimes de démolition de maisons à Gadaye ont des fractures, car les policiers ont fait des tirs droits de grenades lacrymogènes. 04 autres membres ont été blessés. C’est du moins ce qu’a écrit Guy Marius Sagna, dans une note parvenue à Leral.



L’activiste qui est présentement à Gadaye, informe en sus, qu’au moins 8 voitures de policiers armés jusqu'aux dents, sont positionnées sur les lieux.

Ils demandent leurs maisons à Macky Sall qui leur envoie des policiers.







