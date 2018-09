Caisse d’avance : Khalifa Sall et la Mairie de Dakar ont fait leur pourvoi en Cassation

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Septembre 2018 à 08:56 | | 0 commentaire(s)|

La troisième manche de l’affaire de la Caisse d’avance de la Mairie de Dakar aura lieu. Après Fatou Traoré avant-hier, le Maire Khalifa Sall a fait son pourvoi au greffe de la Cour suprême. Selon EnQuête qui donne l’information, Me Ousseynou Gaye a également fait autant pour la Ville de Dakar. Tout comme en première instance, celle- ci, a été déboutée par Demba Kandji et ses conseillers, aux yeux de qui l’Etat est la partie civile dans cette affaire.



C’est fort de ce revers que la Mairie de Dakar s’est pourvue en Cassation. Idem pour Khalifa Sall qui conteste la décision de la Cour d’appel, le concernant. Celle-ci, a confirmé le jugement de première instance le condamnant à une peine ferme de 5 ans avec une amende de 5 millions. Sans compter les 1,8 milliard de F Cfa qu’il doit payer solidairement, avec les co-prévenus, notamment Mbaye Touré, Fatou Traoré, Yaya Bodian et Yatma Diaw.



A l’exception de Mme Traoré qui a vu sa condamnation passé de deux ans, dont 6 mois ferme à 5 ans, le reste a écopé de la même peine qu’en première instance. Toujours, est-il que face à cette nouvelle bataille qui est engagée, les avocats de Khalifa Sall feront face à la presse cet après-midi, pour aborder le pourvoi.



La question de la révocation de M. Sall de son poste de Maire de Dakar sera également abordée par les avocats.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook