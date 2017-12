Caisse d'avance: Yakham Mbaye promet de faire des révélations détonantes contre Bamba Fall

Bamba Fall a fait une révélation dans une émission avec le journaliste Pape Alé Niang. Evoquant l’affaire de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar qui a coûté à son camarade Khalifa Sall et à certais de ses collaborateur un emprisonnement, le maire de la Médina a balancé que Yaxam Mbaye recevait un million de Khalifa Sall à chaque Tabaski. Interpelé par L’Observateur, le Directeur général du Soleil, dément et traite à son tour, Bamba Fall, de menteur.



Mieux, le journaliste promet de faire des révélations détonantes contre lui très prochainement. « Lorsque je m’exprimerai, selon mon tempo et en profondeur, dans les prochaines heures, il s’agira simplement de livrer des faits cimentés par des dates, en des lieux et avec des témoins précis. Par exemple, à l’école Nago Samb, alors en réfection, dans deux lieux très connus, à la rue Mohammed V et sur la Corniche, à son domicile, à Ouagou Niayes, alors qu’il était en prison pour vandalisme. En ces moments, il ne s’agissait nullement de la Caisse d’avance. Mais de lui, Bamba Fall, et de ses offres de services pour vendre. Khalifa Sall ne le préoccupait nullement. Au contraire... Au finish, lorsque j’en finirai avec Bamba Fall, il est clair que les Sénégalais sauront qui est le vrai ripou », annonce-t-il.