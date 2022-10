Caisse de sécurité sociale (Css): Racine Sy pousse ses pions, après avoir fait main basse sur l’IPRES

Après s’être scotché solidement au siège de président du Conseil d’administration de l’Ipres, faisant fi de la règle de la rotation entre organisations de travailleurs et patronat, puis entre les deux principales composantes de celui-ci, Racine Sy, ex-Pca, tente d’imposer sa protégée pour devenir Directrice générale de la Caisse de sécurité sociale. En août dernier, nous révélions dans ces colonnes que le poste de Dg de la Css allait se libérer, du fait du départ à la retraite de Assane Soumaré, un homme de Racine.



A l’époque, nous avancions que Aymérou Gningue, le président sortant du groupe parlementaire Benno à l’Assemblée nationale, pourrait être propulsé. Raté puisqu’il a été nommé Pca de Petrosen Holding. Mais voilà, notre confrère Adama Gaye a fait des révélations fracassantes, hier, selon lesquelles Racine Sy envisage de pousser la candidature de l’actuelle secrétaire générale, Odette Tine, avec laquelle, il a des liens particuliers, que par décence, nous ne mentionnerons pas ici !



Après recoupement, le « Témoin » a appris que cette bonne dame, titulaire d’un Dut olé olé en bâtiment, a été bombardée en mode fast-track, directrice du Patrimoine, avant d’être propulsée tout aussi rapidement secrétaire générale, c’est-à-dire numéro deux, de cette boîte naguère sur liquide. Comme si cela ne suffisait pas, Racine Sy veut à présent en faire la DG. Selon toujours Adama Gaye, l’autre prétendant n’est autre que Birane Ngom, le frère de notre Farbanquier national, lui-même pote de Racine Sy. Le monde est petit…



Pauvre Ipres qui risque de connaître le sort de la Poste, une société nationale qui fut un fleuron et se trouve actuellement en cessation de paiement, du fait d’une gestion politicienne. Ah, on allait oublier : Mademba Sock, l’actuel président du conseil d’administration de la Css, veut lancer un appel à candidatures, Racine s’y oppose !













Le Témoin