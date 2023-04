Calomnié : Omar Bounkhab Sylla, ancien DG de DDD, rassure que rien ne le déviera des valeurs Omar Bounkhab Sylla révèle sur sa page Facebook, que des personnes malintentionnées, en complicité avec des sites, auraient monté de faux éléments audios et vidéos pour tenter de nuire à sa réputation, en lui prêtant des propos injurieux et discourtois. L'ancien Directeur général de Dakar Dem Dikk prend également l'opinion à témoin et rassure que rien ne le déviera des valeurs.

Une situation qui coïncide bizarrement avec la tenue en un mois, d'une série de grands rassemblements au quartier général du Mouvement Valeurs à Louga. Le dernier en date, a eu lieu ce samedi 8 avril 2023 au même quartier général de son Mouvement à la Cité Watel, où Omar Bounkhatab Sylla semble confirmer sa base naturelle à Louga.



Après deux grandes démonstrations de force, le" Mouvement Valeurs" qu'il dirige, s'est encore distingué ce week-end, dans une conférence religieuse qui a encore, battu tous les records de mobilisation. Plusieurs membres, sympathisants et invités de ce Mouvement, soutien du Président Macky Sall, ont pris part à cet événement religieux, avec comme thème : "La femme régulatrice de tensions". Un thème brillamment développé par le conférencier Cheikh Birame Seck de Ngourane.



L'ancien Directeur général du Petit Train Bleu et des Grands trains du Sénégal, Omar Bounkhatab Sylla a également invité les femmes et les jeunes, à la culture des valeurs et à se départir de tout acte d'incivisme et de violence. Mais surtout, à s'inscrire massivement sur les listes électorales.



Omar Bounkhatab Sylla est plusieurs fois revenu sur son soutien indéfectible au Président Macky Sall, qui serait pour lui ," le meilleur Président de l'histoire du Sénégal ".



Plusieurs chefs religieux de Louga, présents à cette cérémonie, en ont profité pour le plébisciter, le conforter dans son leadership incontestable à Louga et demandent au Président Macky Sall de le renforcer, s'il veut une victoire dans la capitale du Ndiambour.







