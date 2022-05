Calumet de la Paix à Thiès : Macky Sall réconcilie Idrissa Seck et Talla Sylla D’un geste leste, Talla Sylla se lève devant une assistance silencieuse et donne la main à Idrissa Seck. L’ancien Premier ministre tout sourire, la poitrine dilatée donne la main à Talla Sylla, devant Macky Sall qui applaudit la grandeur des deux hommes politiques. Qui le temps d’une rencontre ont fait table rase de leurs différends d’hier et à entamer ensemble une nouvelle page de leur compagnonnage à venir.

Le Président Macky réussit un coup de maître, celui de réconcilier les deux hommes politiques devant les responsables membres de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Thiès, en perspectives des élections législatives de juillet prochain.



La rencontre, selon une source proche, s’est déroulée devant les partis alliés de la coalition Benno et les responsables de Jëf Jël, Rewmi, de l’Apr, du PS, de l’AFP entre autres. Talla Sylla leur a fait savoir que tout ce qui l’opposait à Idrissa Seck et à Yankhoba Diattara, appartient désormais au passé. ‘Nous nous donnons la main pour travailler dans l’intérêt exclusif des Sénégalais et des Thiessois.” promet Talla Sylla.



Il faut rappeler qu’en 2014, le rapprochement entre Idy et Talla relevait d’un calcul politique. Non seulement le premier nommé avait annoncé dès 2013 son départ de la mairie, mais, pour bâtir un embryon d’alliance à la prochaine présidentielle, il avait besoin du second. Qui plus est, accusé de tous les péchés d’Israël pour sa gestion, Yankhoba Diattara n’avait pas bonne presse auprès des électeurs.



« Idrissa Seck serait pire qu’Hitler, s’il prenait le pouvoir ». En prononçant cette phrase, Talla solde de vieux comptes. Toute la question est maintenant de savoir si son soutien à Macky Sall sera moralement soutenable, pour quelqu’un qui était presque rayé de la carte politique avant les locales de 2014 et qui, en devenant maire de Thiès, doit une fière chandelle à son alliance avec Rewmi. Aujourd’hui, le Président Macky Sall a enterré le différend entre Idrissa Seck et Talla Sylla.

