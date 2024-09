Cambriolage à Keur Ndiaye Lô: Le cerveau et 3 autres membres de la bande arrêtés

Des hommes encagoulés ont pris d’assaut un point de retrait d’argent à Keur Ndiaye Lô, dans le département de Rufisque, dans la nuit du 13 au 14 septembre 2024.



Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit une dizaine de personnes bien équipées, défoncer la porte du magasin pour commettre leur forfait. Ils ont ainsi pu emporter tout l’argent qui était dans le coffre-fort, ainsi que tous les téléphones exposés dans le magasin. Un préjudice estimé à au moins 30 millions de francs Cfa.



Selon "Dakaractu", repris par "Bes Bi", le cerveau et 3 autres membres de la bande de 8 personnes, ont été interpellés par la gendarmerie ce lundi, à Keur Ndiaye Lô. L’enquête se poursuit.

