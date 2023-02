Cameroun : L’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga arrêté, quelques jours après le meurtre du journaliste Martinez Zogo

Au Cameroun, l’homme d’affaires et patron de presse Jean-Pierre Amougou Belinga, a été arrêté le 6 février 2023. L’information a été confirmée par le groupe de presse "L’Anecdote" appartenant à l’homme d’affaires.



« Il n’a certes reçu aucune convocation. Mais il se trouve actuellement dans les locaux du Secrétariat d’Etat à la Défense, dans le cadre d’une enquête. Il s’agit donc d’une procédure qui suit son cours ; et nous savons que les enquêteurs ne font que leur travail », a déclaré le groupe dans un communiqué.



Pour le moment, aucune information officielle supplémentaire n’a été communiquée sur l’implication ou non de l’homme d’affaires camerounais dans le meurtre du journaliste Martinez Zogo, survenu quelques jours plus tôt.



Face au tollé suscité par la mort du journaliste, le gouvernement camerounais avait publié un communiqué, assurant que des actions étaient en cours « pour retrouver et traduire devant la justice les auteurs de ce crime odieux ».



Reporters sans frontières (RSF) a révélé la semaine dernière, que Jean Pierre Amougou Belinga a été présenté comme l’un des donneurs d’ordre de cet assassinat, par le directeur des Opérations de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE), le lieutenant-colonel Justin Danwe, présenté lui-même comme le principal suspect dans cette affaire.



RSF affirme avoir eu accès aux aveux écrits de ce haut gradé. Dans l’entourage de l’homme d’affaires, on affirme qu’il réfute ces accusations. « Il demande notamment quel intérêt avait-il a tué le chef de chaine d’Amplitude FM alors que, selon ses propres affirmations, il avait déjà tout révélé sur lui ? », lance un de ses proches collaborateurs.



En revanche, la semaine passée, l’animateur radio et religieux, le révérend Jean Jacques Ola Bébé, a été abattu dans Yaoundé. Il venait de s’exprimer sur un plateau de télévision, à propos de l’assassinat de Martinez Zogo, en mettant en doute les soupçons portés sur l’homme d’affaires Jean Pierre Amougou Belinga. « On nous a induits en erreur », avait déclaré Jean Jacques Ola Bébé.



En mars 2022, Paul Chouta, un autre journaliste, avait été laissé pour mort au bord d’une route, après avoir été tabassé par un groupe de personnes jamais identifiées. Avant son assassinat, il enquêtait sur un scandale de détournements de centaines de milliards de francs Cfa, qui impliquerait des proches du pouvoir.













