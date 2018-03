Cameroun : Un oncle viole à mort ses deux nièces (vidéo) Un incident macabre survenu le week-end à Nkongsamba dans la région du Littoral, a plongé les habitants dans une vive consternation. Deux filles, Moyopa Thana Kiriane Gloria et Mbianda Extrema Noelle, âgées respectivement de 6 ans et 7 mois, ont été violées à mort par leur oncle.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Les parents des victimes s’étaient rendus à une veillée, laissant la garde à leur oncle, Joel Tankoua, âgée de 31 ans. Ce dernier aurait profité de l’occasion pour mettre en exécution son plan diabolique. Selon les témoignages, recueillis par nos confrères de actucameroun, Tankoua, le cousin du père, aurait fait consommer de la drogue aux deux enfants pour éviter les bruits pendants l’acte.

Au retour, les parents ont découvert le corps sans vie de leur bébé de 7 mois tandis que celle de 6 ans était dans un état critique. Transportée d’urgence à l’hôpital de Nkongsamba, elle est décédée quelques heures plus tard.

Dégoûté par la situation, la population a décidé de lyncher M. Tankoua, mais ce dernier a été sauvé grâce à l’intervention de la police.

AUTEUR: Gaelle Kamdem afrik.mag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook