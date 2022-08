Cames 2022 : 21 admis aux différents grades à l’UGB

Les résultats obtenus par l’Université Gaston Berger de Saint-Louis à l’occasion de la 44ème Session des Comités Consultatifs Interafricains (Cci) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement supérieur (Cames) 2022 ont été satisfaisants. Le temple du savoir a enregistré un taux de succès de 75%. Sur un total de 28 candidats inscrits, 21 sont admis aux différents grades.



L’Ufr des Lettres et Sciences humaines, a eu un Professeur titulaire, 04 Maîtres de Conférences et 04 Maîtres-Assistants. Quant à l’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies Alimentaires, elle a obtenu un Professeur Titulaire et deux Maîtres de Conférences. L’Ufr Sciences de la Santé et celles des Économiques et de Gestion se contentent chacune d’un Professeur Titulaire et d’un MaîtreAssistant. Alors que l’UFR Sciences appliquées et de Technologie se retrouve avec un Maître de Conférences. L’Ufr de Sciences Juridiques et Politiques s’adjuge 02 Maîtres-Assistants.



Pour l’UFR des Sciences de l’Éducation, de la Formation et du Sport, il n’y a qu’un Maître-Assistant, de même que l’UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication. Le Recteur Ousmane Thiaré se félicite de cette belle performance de l’université. Non sans remercier les membres de la Commission institutionnelle du Cames chargée de l’accompagnement des candidats de l’UGB.