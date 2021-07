Camp pénal Liberté 6: Des détenus annoncent une grève de la faim

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 18:07 | | 0 commentaire(s)|

Près de 64 détenus incarcérés au camp pénal de Liberté 6, ont décidé d’observer une grève de la faim. D’après l’Association pour la réinsertion sociale des détenus (Asred), ces détenus dénoncent les difficiles conditions carcérales et autres sévices, dont ils seraient victimes.



D’après la Rfm, du côté de l’Administration de la prison, cette grève de la faim est une fausse rumeur.



Et l’inspecteur Mbaye Fall précise que les détenus ont tous pris le petit-déjeuner et aucun d’entre eux n’a retourné le pain qui lui a été servi.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos