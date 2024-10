Campagne: Abdou Karim Sall appelle les citoyens à voter massivement pour la coalition " And Ci Kooluté Nguir Sénégal" (Photos) Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2024 à 11:32 | | 0 commentaire(s)| En visite de proximité à Mbacké, Ngabou et Missirah, « And Ci Kooluté Nguir Sénégal » appelle les citoyens à voter massivement pour la coalition « AKS » le 17 novembre.

"Donnons-nous la force d’agir pour un Sénégal uni et prospère", a écrit Abdou Karim Sall.











