Campagne: Cheikh Issa Sall chez le khalife général des Niassène (Photos)

Le passage à Kaolack de Cheikh Issaa Sall, tête de liste de la coalition de l’UNITÉ (Union nationale pour l'Intégration, le Travail et l'Equité), a été marqué par un accueil enthousiaste des populations, témoignant de leur soutien à la coalition Unité et, "à notre engagement pour un Sénégal uni et inclusif". "Merci pour cette mobilisation remarquable !

Nous adressons également nos félicitations aux honorables Fatou Ndongo et Mbossé Biteye, pour leur dévouement et leur engagement sans faille", lit-on sur la page Facebook de M.Sall.



En marge de cette visite, "nous avons eu l’honneur de se rendre auprès du Khalife général des Niassène, un moment précieux pour recevoir conseils et bénédictions dans notre quête de développement pour tous les Sénégalais".