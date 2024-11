Campagne: Visite de Famara Ibrahima Cissé chez les chefs religieux et leaders de l'Acsif à Thiès Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 10:40 | | 0 commentaire(s)| La tete de liste de la coalition Samm sa gafaka samm sa elleg Acsif, Famara Ibrahima Cissé, a effectué une visite de courtoisie et de respect chez les chefs religieux et les leaders de l'Acsif à Thiés. Ce, dans dans le cadre de la campagne électorale.



