Campagne arachidière : Près de 21.000 tonnes de graines collectées à Diourbel (DRDR)

Quelque 20.995 tonnes de graines d’arachide ont été collectées dans la région de Diourbel (centre), lors de la campagne de commercialisation 2024-2025, a annoncé vendredi, le directeur régional du développement rural (DRDR), Souleymane Diop. ”Durant la campagne de commercialisation de l’arachide, qui s’est déroulée du 5 décembre 2024 au 7 avril 2025, la région de Diourbel a enregistré une collecte de 20.995 tonnes pour l’arachide d’huilerie”, a-t-il dit lors d’un entretien avec l’APS. Il a précisé que l’unité locale de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) a réceptionné 22.689 tonnes de graines, soit l’équivalent de 1.069 camions déchargés sur le site. Concernant l’arachide certifiée, tous niveaux confondus, 723 tonnes ont été collectées et stockées dans les magasins, a-t-il ajouté. Le directeur régional du développement rural a rappelé que la moyenne des cinq dernières campagnes se situait autour de 15.286 tonnes, relevant ainsi ”une nette progression cette année”. Selon lui, les nouvelles orientations du ministère de l’Agriculture ont contribué à redynamiser le secteur agricole et à offrir de nouvelles opportunités aux acteurs du monde rural, tant dans la production que dans la transformation des produits agricoles. Il a, par ailleurs, salué les efforts des autorités administratives, qui ont pris les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la campagne arachidière. M. Diop a enfin invité les producteurs à intégrer la notion d’information climatique et à souscrire à l’assurance agricole afin de mieux sécuriser leurs activités.



