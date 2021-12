Campagne de commercialisation arachidière : Diagne Fada réclame les meilleures graines aux opérateurs En visite de travail, Modou Diagne Fada a invité les opérateurs et producteurs à livrer les meilleures graines à la SONACOS. Il a refusé de dévoiler les objectifs assignés às on entreprise dans le cadre de la collecte des graines pour cette présente campagne de commercialisation arachidière.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

« Nous lançons un appel aux opérateurs et producteurs pour livrer leurs meilleures graines à la SONACOS, qui est une société nationale, pour satisfaire les besoins des Sénégalais en huile et en tourteau. Nous avons une mission de service public, parce que l'instruction que nous avons reçue du chef de l'Etat, c’est d'acheter les graines des paysans. On veut de graines de qualité, mais, on est obligé d'acheter toutes les graines proposées et cultivées dans le pays. Nous avons noté que la densité n'a pas été bonne dans certaines zones’’, a lancé, vendredi, Modou Diagne Fada, directeur général de la SONACOS, aux opérateurs privés semenciers.



Il effectuait une tournée à l’usine de Diourbel. Dans cette unité industrielle, Modou Diagne Fada dit avoir constaté avec satisfaction une bonne affluence : 145 camions, avec plus de 15 000 tonnes de graines déjà collectées.



A ses yeux, ‘’la campagne marche bien pour la SONACOS’’. Il espère qu’ils auront de meilleurs résultats que la précédente campagne. ‘’Durant toute la campagne de l'année dernière, nous n'avions collecté que 9 000 tonnes et, aujourd'hui, nous sommes à 22 jours de campagne et nous en sommes à 15 000 tonnes au niveau du site de Diourbel. Il faut féliciter le président Macky Sall qui a donné les orientations, en demandant à la SONACOS de réformer son organisation interne, en créant une direction Achat graine propre dotée de moyens logistiques et financiers qui s'est déjà déployée sur le terrain, pour une campagne de sensibilisation sur le terrain, depuis la distribution des semences jusqu'à à la récolte. Je crois que cela a donné les résultats. Nous pensons qu'à ce rythme, cette cadence, tout cela va se poursuivre pour qu'on puisse atteindre nos objectifs de collecte au niveau du site de Diourbel’’, a-t-il ajouté avec optimisme.



En effet, les dirigeants de la SONACOS pensent qu’ils vont largement dépasser ce qu’ils avaient collecter l'année dernière.



‘’Les financements sont trouvés pour acheter le maximum de graines’’ Interpellé sur les objectifs de collecte assignés à sa structure, le directeur général de la SONACOS refuse de les dévoiler pour la bonne et simple raison que « c’est une question stratégique, parce que le marché est devenu concurrentiel. On ne peut pas révéler toute notre stratégie, mais, comprenez que les financements sont trouvés pour acheter le maximum de graines. Avec le soutien du Chef de l'Etat, nous avons pu négocier et conclure un accord de financement avec ITFC (société islamique internationale de financement du commerce) qui est notre bailleur principal. Cette année, 40 millions d'euros ont été dégagés, soit, l’équivalent de 26 milliards FCFA. Ce montant est venu s'ajouter aux 6,5 millions d’euros restants de la campagne précédente ».



La SONACOS attend une contribution des banques locales à hauteur de 15 milliards FCFA. A Diourbel, la SONACOS dit être prête à acheter jusqu'à hauteur de 47,5 milliards FCFA, à travers ses sites de Diourbel, Louga, Kaolack, Tambacounda, Kolda et de Ziguinchor.



S’agissant de l’usine de Diourbel, la direction de l'usine pense que pour mieux sécuriser les Secco (aire de stockage), elle va devoir construire un mur de clôture. Ce mur, d’après Modou Diagne Fada, va coûter près de 35 millions FCFA. Interpellé sur les directeurs centraux et d’usine admis à faire valoir leurs droits à une pension de retraite et qui sont encore maintenus à leurs postes avec des contrats spéciaux, Modou Diagne Fada a préféré esquiver la question et ne pas répondre

Enquête



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook