Campagne de commercialisation arachidière au Fouladou : L’Etat veille sur son prix plancher, mais… La qualité de l’arachide de cette année est véritable inférieure en dehors de la zone frontalière avec la Guinée Bissau. L’absence des Chinois est fortement ressentie par les producteurs. La Sonacos est accusée aussi de beaucoup de maux. Elle a fermé son centre de groupage à Kolda et baissé le prix d’achat de20F le Kg. Coup d’œil sur une campagne compliquée.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Février 2022 à 09:04 | | 0 commentaire(s)|

Le ballet des grands porteurs chargés d’arachides est quasi permanent présentement à Kolda ville. N’empêche, certains producteurs peinent à écouler leurs graines. De plus en plus rares, les opérateurs privés sont dans les villages pour acheter les graines. En effet, l’absence des opérateurs Chinois dans le marché a changé la donne pour cette présente traite arachidière.



La vente est devenue lente, les opérateurs privés sont prudents avec la Sonacos devenue pour certains « un Bana Bana malhonnête ». La Sonacos est accusée de détruire à petit feu les opérateurs privés stockeurs en retenant pendant plusieurs jours leur paiement et même en trouvant ses propres opérateurs sur le terrain.



Au début, le kilogramme d’arachide était acheté à l’opérateur à 295,5f le kg mais très vite, ce prix a été revu à la baisse de 20F au moins. Une situation qui a bloqué les opérateurs qui ne se retrouvent plus. « Beaucoup d’entre eux se sont ainsi retirés et certains courent derrière la Sonacos pour récupérer leur argent », explique Dame Cissé, président des opérateurs de la région de Kolda. Et d’indiquer que plusieurs producteurs sont encore incapables de vendre leur production. Et certains «Bana Bana» profitent de la situation en achetant sans respecter le prix plancher de 250f le kg





N’empêche, les autorités veillent sur le terrain pour une application stricte de la circulaire qui fixe le prix plancher a 250F. Un opérateur qui est passé dans la commune de Guiroyé a Kamboua achetant à 230F le Kg a été sommé de rembourser les 20F arrachés aux producteurs sous peine de sanction.



Depuis une veille citoyenne commence à se faire dans certaines localités pour surveiller les «Bana Bana» et autres acheteurs pour imposer le prix. En plus des émissions de sensibilisation des autorités du ministère de l’Agriculture pour le respect des dispositions

Sud Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook