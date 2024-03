Campagne électorale: La stratégie des candidats pour convaincre les Sénégalais, en douze jours

Avec la fixation de la date de la présidentielle et la réduction de la durée de la campagne électorale, les candidats à la course présidentielle peaufinent des stratégies pour toucher le maximum de Sénégalais, en moins de 15 jours. La date de la présidentielle est fixée au 24 mars 2024. Dix-neuf candidats sont en lice […]

La date de la présidentielle est fixée au 24 mars 2024. Dix-neuf candidats sont en lice pour briguer les suffrages des Sénégalais. La campagne électorale démarre, ce samedi. Non seulement, elle se tiendra dans un intervalle ou les chrétiens et les musulmans observent respectivement le Carême et le Ramadan, mais elle va durer moins de 15 jours, en lieu et place des 21 jours prévus par le Code électoral. Avec le temps et la période ainsi que les moyens financiers que requiert une campagne électorale, il sera très difficile pour certains candidats, de parcourir le Sénégal des profondeurs. De ce fait, pour toucher le maximum de Sénégalais afin de les convaincre de voter pour eux, les candidats peaufinent des stratégies pour vendre leurs programmes.

La coalition « Dionne 2024 » dirigée par l’ancien Premier ministre, Mouhamed Boun Abdallah Dionne est de plein-pied dans les préparatifs du démarrage de la campagne. C’est du moins ce qu’a fait savoir le directeur de campagne de ladite coalition, Mouhamed Moustapha Diagne. Il a indiqué que leur coalition a fait une première campagne avec le parrainage qui a permis à leur candidat de passer cette phase en validant 11 régions sur les 14. Donc, dit-il, pour s’en glorifier, « notre ancrage sur le plan national n’est plus à démontrer. Notre présence dans les 14 régions est effective ». En outre, ajoute-t-il : « nous avions dégagé des hypothèses en disant que la présidentielle se tiendrait avant ou après le 2 avril et nous avons été en contact permanent avec les électeurs ».

Selon lui, pour la période de la campagne, ils feront des caravanes et leur candidat va sillonner les 14 régions du pays mais ils vont privilégier la campagne de proximité. « Nous avons mis en place des comités électoraux dans les différents départements et les moyens logistiques et financiers ont été dégagés pour permettre à nos équipes de faire le travail. On va faire du porte-à-porte, investir les grandes agglomérations, les marchés, pour partager notre programme avec les Sénégalais », a expliqué M. Diagne.

À la coalition « Diao2024 » dont le porte-étendard est Mame Boye Diao, l’heure est également aux réunions et aux derniers réglages pour établir une bonne stratégie de campagne. Le chargé de la stratégie et planification, Lazare Ndiaye, joint par téléphone, souligne qu’ils vont adopter la méthode de « proche en proche ». Cette stratégie, explique-t-il, consiste à déployer leurs militants et leurs responsables dans leurs localités respectives avec des messages qu’ils vont délivrer à leurs proches, leurs parents et amis pour vendre le programme de leur leader. Pour mieux toucher le maximum de Sénégalais, il renseigne qu’ils vont également recourir aux radios communautaires qui existent un peu partout dans le Sénégal en essayant de décrocher des émissions dans les langues nationales. « Nous allons faire un maillage national, mais ce ne sera pas une campagne de folklore. On essayera de partager notre programme avec la population. Et nous irons vers toutes les couches de la société qui ont l’âge de voter », argue-t-il.

Porte-à-porte, flyers, visites à domicile et thés débats

Pour la coalition « Taxawu Sénégal », portée par l’ancien maire de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, tout est fin prêt pour démarrer la campagne électorale. L’assurance est donnée par Bassirou Samb, coordonnateur des jeunes de cette coalition. D’après lui, la chance qu’ils ont c’est l’expérience et l’expertise de leur candidat qui, à l’époque, a été le chargé des élections du Parti socialiste. « Khalifa Sall a une connaissance avérée en matière de gestion électorale », assure Bassirou Samb, informant que leur coalition a mis en place un directoire de campagne qui sera dirigée par Barthélémy Dias, maire de la ville de Dakar. « Nous avons finalisé l’installation des comités électoraux dans les départements et les communes. Les membres de ces comités vont assurer la campagne dans les différentes localités sous la supervision du directoire de campagne ». Poursuivant son argumentaire, il informe que leur coalition va mobiliser, à partir de lundi, plus de 50 mille jeunes, qui feront du porte-à-porte, des distributions de flyers, des visites à domiciles et des thés débats.

Chef de cabinet et porte-parole du Président Boubacar Camara, Momar Ndao a fait savoir qu’ils ont déjà mis en place leurs comités électoraux. « Nous allons organiser des meetings et des caravanes pour sillonner le maximum de points. Le temps est court, nous sommes obligés de s’y adapter mais nous allons visiter certains lieux pour aller parler aux Sénégalais à qui on n’a pas encore eu l’occasion de parler directement », a-t-il expliqué non sans indiquer qu’ils vont également prioriser les visites à domicile.

Une intense campagne digitale

Si les candidats vont organiser des meetings et des caravanes politiques, ils ne comptent pas négliger les réseaux sociaux, devenus aujourd’hui un outil très puissant de la communication. « Nous allons animer davantage toutes nos plateformes pour toucher une certaine tranche de la société, notamment les jeunes. Nos équipes sont déjà sur tous les réseaux sociaux pour partager le programme de Khalifa Sall », souligne le coordonnateur des jeunes de la coalition Taxawu Sénégal. Le Directeur de campagne de la coalition « Dionne2024 », Mouhamed Moustapha Diagne abonde dans le même sens. À l’en croire, leur entité politique accorde une importance capitale aux réseaux sociaux pour battre campagne. « Nous utiliserons toutes les plateformes et mettrons les moyens pour atteindre le maximum de cible », rapporte-t-il. La même stratégie sera adoptée par la « coalition Diao2024 ». Lazare Ndiaye renseigne qu’ils vont surtout mettre l’accent sur les lives. À l’instar des autres coalition, Momar Ndao signale que leur coalition sera également très présente sur les réseaux sociaux.

Aliou DIOUF

