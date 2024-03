Campagne et visite de courtoisie : À Ziguinchor Mamadou Lamine Diallo était chez la maman de Sonko Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Mars 2024 à 09:55 | | 0 commentaire(s)| La Campagne présidentielle est pourtant parsemée de paix, d’actes de générosité et de courtoisie. Après le ndogou (rupture du jeûn entre Khalifa Sall et Idrissa Seck, à Ziguinchor Mamadou Lamine Diallo a aussi posé un acte très positif en rendant visite à la maman de Ousmane Sonko

Sur sa page Facebook, il a posté « À Ziguinchor, dans le cadre de la campagne électorale #SunuElection2024, j’ai pris le temps de saluer Maman Khady Ngom, mère de Ousmane SONKO.



Une occasion de réitérer tout mon soutien à son fils mais aussi de la féliciter pour le courage patriotique dont elle a fait preuve durant les épreuves qu’a traversé son fils qui vient d’être libéré »



Et sur cette info que Leral tient Vox Populi en rajoute une couche soulignant qu’en réponse, Maman Ngom lui a confié : « Ousmane m’a toujours dit qu’il te considère comme son frère, alors moi je te considère comme mon fils. Vous étiez venu me réconforter pendant plus d’une fois lors du décès de ma fille. L’aboutissement de tout votre combat politique, c’est de sortir le Sénégal de sa situation difficile et cela malgré vos différences. Puisse Dieu vous y accompagner »









