Campagne pour la limitation des mandats: Dix artistes africains dans le combat

Le Préfet de Dakar est sur le point de faire capoter le concert panafricain pour la limitation des mandats à deux, prévu pour le samedi 17 septembre, dans un hôtel de la place. Les initiateurs de cette campagne citoyenne craignent l’interdiction de la manifestation, car l’attitude du Préfet de Dakar n’augure rien de bon. Dans un communiqué parcouru par «L’As», les initiateurs renseignent que la demande d’autorisation a été déposée depuis maintenant 13 jours. C’est pourquoi ce retard les surprend, puisqu'il est contraire à la tradition démocratique du pays et met en danger la liberté d'expression. Cette absence de réponse pose de grandes difficultés au niveau logistique, notamment concernant l'aménagement de la salle et la vente des tickets. Ainsi, à deux jours seulement du concert, ils redoutent son annulation. Pourtant, indique la même source, le concert a déjà obtenu l'autorisation de la Société Sénégalaise du droit d'auteurs et des droits voisins (Sodav) qui permet la délivrance d'une autorisation préfectorale ou municipale.



Dix artistes africains dans le combat



Restons avec la Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats, une initiative de «Tournons la page» pour l’alternance démocratique en Afrique, pour dire qu’elle vise à promouvoir la démocratie et à sensibiliser sur les enjeux de bonne gouvernance et d'alternance démocratique sur le continent africain. Ainsi, la troisième édition de cette campagne sera lancée lors d'un grand concert panafricain qui aura lieu le 17 septembre 2022 au Sénégal. Dix artistes de 7 pays africains se sont engagés autour de Meïway, artiste et compositeur ivoirien, pour réaliser une chanson célébrant la démocratie. D’après la même source, il serait très regrettable, notamment pour les artistes qui travaillent depuis plusieurs mois à la composition de la chanson officielle de cette campagne. Les initiateurs espèrent qu'il ne s'agit pas d'une volonté de censurer les onze artistes qui se sont engagées dans cette campagne, ce qui serait contraire à la tradition démocratique du pays et enverrait un signal négatif des autorités sénégalaises à tous les militants engagés en faveur de la démocratie et des droits fondamentaux.