Can 2019 : Matar Ba fustige le faible niveau de l’arbitrage L’arbitrage dans cette Can 2019 a été largement décrié, notamment en finale lors de la finale contre l’Algérie, où l’arbitre n’a pas sifflé les nombreuses fautes des joueurs algériens. Le ministre des Sports, Matar Ba n’a pas dérogé à la règle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Juillet 2019 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

« C’est dommage, à ce niveau, d’avoir des arbitres qui ne sont pas professionnels. On doit travailler à mettre des arbitres qui maîtrisent les textes. Certains arbitres ne sont même pas dans les tournois professionnels chez eux. Le président Ahmad et la Caf sont interpellés », a déclaré le ministre des Sports dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Revenant sur la finale contre l’Algérie, il martèle : « c’est étonnant qu’avec le nombre de fautes commises qu’il n’y ait aucun carton rouge. Le jeu était haché et cela a perturbé la stratégie d’Aliou Cissé ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos