Can 2019 - Retransmission des matches: Le CNRA met en garde contre toute violation En conséquence, prévient-il, les éditeurs et distributeurs ne bénéficiant pas d’autorisation de commercialisation, de distribution et de diffusion, doivent respecter les droits des opérateurs qui ont acquis des droits de retransmission, de distribution et/ou de diffusion des matchs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juin 2019 à 22:15 | | 0 commentaire(s)|

Le CNRA a pris les devants pour rappeler les conditions à remplir pour disposer de la possibilité de retransmettre les matches de la Coupe d’Afrique des Nations de 2019. D’après cette institution, la retransmission, la distribution et la diffusion des compétitions sportives internationales sont conditionnées par l’acquisition de droits qui y sont relatifs.



Ainsi, le CNRA appelle donc les éditeurs et les distributeurs à s’interdire toute retransmission, distribution ou diffusion illégale des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019.



Le non-respect des règles, relatives à la concurrence expose les contrevenants à des sanctions pécuniaires ainsi qu’à une suspension temporaire des émissions. Les sanctions encourues peuvent même aller jusqu’au retrait de la licence.



Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos