Can 2019 : Sadio Mané, seul Sénégalais dans l’équipe-type du premier tour La Confédération africaine de football (Caf), a publié l’équipe-type de la Can, à l’issue du premier tour. Le Sénégal n’y compte qu’un seul représentant. Il s’agit du sociétaire de Liverpool, Sadio Mané.

Absent lors du premier match du Sénégal, l’attaquant des Lions a été aligné pour les deux derniers matchs de poule. Il a été double buteur face au Kenya, lundi dernier (3-0). Les observateurs s’attendaient, tout de même à voir un second sénégalais dans cette équipe-type. Il s’agit du défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly. Le sociétaire de Naples ne figure même pas sur la liste des remplaçants.



Equipe-type Caf

Mohamed El Shenawy (Egypte)-Ahmed El Mouhamady (Egypte), Yaya Banana (Cameroun), Hahmed Hegazy (Egypte), Achref Akimi (Maroc)-Ismaïl Benacer (Algérie), Andrianantenaina (Madagascar), Ryad Mahrez (Algérie), Sadio Mané (Sénégal), Mohamed Salah (Egypte), Jordan Ayew (Ghana)

Les remplaçants : Andre Onana (Cameroun)- Youcef Atal (Algérie), Mehdi Benatia (Maroc), Andre-Frank Zambo Anguissa (Cameroun), Mubarak Wakaso (Ghana), Cédric Bukambu (RD Congo), Andria Carolus ( Madagascar), Youcef Belaili (Algérie)

