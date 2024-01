Can Côte d’Ivoire 2023 : Sénégal, Maroc et Nigeria déjà sur place, le Cameroun attendu ce mercredi Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Janvier 2024 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Le coup d’envoi de la 34e édition de la Can sera donné samedi prochain. Déjà, les équipes commencent à débarquer au compte-gouttes. Le Maroc est la première équipe à avoir rallié la Côte d’Ivoire. Les « Lions » de l’Atlas sont arrivés, dimanche, à San Pedro. Logée dans le groupe F, l’équipe de Walid Regragui aura comme adversaires […] Le coup d’envoi de la 34e édition de la Can sera donné samedi prochain. Déjà, les équipes commencent à débarquer au compte-gouttes. Le Maroc est la première équipe à avoir rallié la Côte d’Ivoire. Les « Lions » de l’Atlas sont arrivés, dimanche, à San Pedro. Logée dans le groupe F, l’équipe de Walid Regragui aura comme adversaires de poule, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Dans le groupe A, en compagnie du pays hôte, la Côte d’Ivoire qu’elle croisera en match d’ouverture, la Guinée-Bissau a aussi foulé le sol ivoirien dimanche. Le Nigeria qui partage ce même groupe est également arrivé. Tout comme la Tanzanie. Le champion en titre, le Sénégal, est arrivé hier, après avoir disputé son match amical contre le Niger (1-0). Idem pour l’Égypte septuple vainqueur de l’épreuve et finaliste malheureuse de la dernière édition, au Cameroun, et le Mozambique qui partage avec les « Pharaons » le même groupe. Les « Lions Indomptables », logés dans le même groupe que le Sénégal, devraient rejoindre Yamoussoukro aujourd’hui. De nos envoyés spéciaux Samba Oumar FALL, Mouhamadou Lamine DIOP (textes) et Moussa SOW (photos)



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-cote-divoire-2023-senegal-...

Accueil Envoyer à un ami Partager