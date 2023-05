Can U17 2023: Le Sénégal bat le Burkina et rencontre le Maroc en finale Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Mai 2023 à 21:25 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal s’impose aux Tirs aux but contre le Burkina Faso (1-1; 5 TAB à 4) et se qualifie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, édition 2023. Abdoul Aziz Fall avait ouvert le score pour le Sénégal sur une belle frappe dès la 17ème minute du match. Les […] Le Sénégal s’impose aux Tirs aux but contre le Burkina Faso (1-1; 5 TAB à 4) et se qualifie en finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans, édition 2023. Abdoul Aziz Fall avait ouvert le score pour le Sénégal sur une belle frappe dès la 17ème minute du match. Les petits Etalons égalise en toute fin de partie sur un second ballon mal défendu par les Lionceaux. Le Sénégal rencontrera en finale de cette Can U17 2023, vendredi prochain, 19 mai, le Maroc vainqueur du Mali par tirs au but.



Source : Source : https://lesoleil.sn/can-u17-2023-le-senegal-bat-le...

