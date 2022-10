Can beach soccer 2022: Les Lions dominent l’Égypte et filent en demi-finale

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 19:15 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir étrillé les « Cranes » de l’Ouganda par 10 buts à 1 en match d’ouverture de la Can de Beach Soccer, les « Lions » du Sénégal ont battu dimanche les « Pharaons » d’Egypte sur la marque de 6 buts à 4.



Les hommes de Mamadou Diallo enregistrent ainsi, leur deuxième victoire consécutive dans cette compétition continentale qui se déroule au Mozambique.



Leaders de la poule B, ils se sont aussi qualifiés en demi-finale, en attendant leur troisième match face à Madagascar lundi à 13h30.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook