Canada: Un jeune Sénégalais conçoit un drone intelligent Mohamed THIAM, jeune Sénégalais, passionné de l’informatique, des nouvelles technologies de façon générale, a conçu Zuri, un drone intelligent qui exécute des commandes vocales.

Après un DST en informatique à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar, Medteck s’envole pour le Canada.



Toujours collé à son clavier et face à son écran, le jeune employé du studio de développement québécois, Cortex Studio, est en train de concevoir un drone intelligent.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

Après un DST en informatique à l’Ecole supérieure polytechnique de Dakar, Medteck s’envole pour le Canada.



Toujours collé à son clavier et face à son écran, le jeune employé du studio de développement québécois, Cortex Studio, est en train de concevoir un drone intelligent.



« C’est un drone qui est capable de reconnaître des commandes vocales complexes, et de les traduire en une séquence d’actions simples afin de les effectuer de la meilleure des manières. En d’autres terme, l’utilisateur peut lui dire de faire quelque chose à travers la voix, puis le drone va interpréter ce qui a été dit et l’effectuer. »



Le drone Zuri



Pas de nouveauté dans la conception de ce drone car ce sont des technologies existantes qui sont utilisées. Cependant, la petite singularité réside dans le fait que ces technologies fonctionnaient rarement, voire jamais ensemble.

Même s’il est loin de son pays, Mohamed THIAM ne cesse d’imaginer, durant de longues soirées, sur des innovations technologiques qui pourront impacter le quotidien des Africains, surtout celui des Sénégalais.



Actuellement il se concentre sur la finalisation du drone Zuri avant d’entamer trois autres projets.







« L’un dans le domaine des finances, dans les cryptomonnaies et un autre projet en iOT (Internet des objets). Les deux premiers sont liés au Sénégal. »



Détails et démonstration en vidéo.

socialnetlink.org

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos