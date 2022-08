Canal+: Le nouveau Dg va combattre les réseaux câblés qui "impactent" l'environnement audiovisuel

Nouvellement nommé directeur de Canal+Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr se réjouit de poursuivre les travaux de Sébastien. Il estime que c'est une continuité puisqu'il a été directeur de Canal plus au Niger. Beaucoup de nouveautés à attendre, sur le sport en particulier. Sur le football, Canal + a décroché des droits de transmission canal et va diffuser 800 matchs cette saison. Le cinéma, avec la création originale, l'éducation ne seront pas en reste. Concernant les réseaux câblés, Cheikh Ahmadou Bamba Sarr trouve qu'il impacte l'environnement audiovisuel et même l'économie. Il compte mener des actions pour lutter contre ce fléau.