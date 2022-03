Cancer du sein : Kolda dans l’incapacité de traiter les malades Même si le cancer du sein ne semble pas gagner du terrain : en moins de 7 mois, Kolda n’a enregistré que 2 cas confirmés sur 230 femmes consultées, la prise en charge des patients reste impossible. La région manque de matériels médicaux et de personnels qualifiés.

Hôpital régional de Kolda, il est 10 heures et quelques. Ici, Il est rare de rencontrer une femme qui souffre d’un cancer du sein. Selon le chef du service de la maternité de l’hôpital régional de Kolda, Dr Abdoulaye Diahaté, ils reçoivent “des malades, quand il y a une grosse masse ou quand ça commence à faire sortir un peu de sang au niveau du mamelon. C’est en ce moment que les femmes victimes de cette pathologie viennent à l’hôpital. Et souvent, la maladie est trop avancée”.



Il regrette ainsi que les femmes de la région ne soient pas suffisamment sensibilisées à faire l’autopalpation de leurs seins. Le cancer du sein existe au Fouladou, même si la maladie ne semble pas gagner du terrain. Sur les 230 femmes consultées, en moins de sept (7) mois, seuls deux cas ont été confirmés.



Le gynécologue liste la prise en charge et le dépistage des patients comme les problèmes auxquels la région est confrontée. “La région de Kolda est confrontée à un manque de matériels médicaux pour faire les biopsies. Un autre problème aussi, c’est la région n’a pas d’anappâtes. Ce qui fait que nous sommes obligés d’acheminer des prélèvements, soit à Dakar ou à Thiés, pour ensuite recevoir les résultats. Mais, ce qu’il faut noter, c’est que la région de Kolda ne peut pas prendre en charge une patiente qui présente un cancer du sein”, regrette Dr Abdoulaye Diahaté.



En effet, explique-t-il, “avant de traiter un cancer, il faut avoir les stades. Et pour se faire, il faut faire des analyses et Kolda ne dispose pas jusqu’ici du scanner. Mais aussi suivant l’état du cancer du sein, la patiente doit faire la chimiothérapie et cet outil n’est pas disponible ici à Kolda”.



Le médecin chef de la région médicale de Kolda de souligner, cependant, que l’Etat est en train de multiplier les efforts, pour relever le plateau médical de la région. En attendant, Dr Yaya Baldé invite les populations à adhérer aux mutuelles de santé pour réduire les coûts. Les techniciens de la santé attirent l’attention sur le fait que le cancer du sein au Sénégal est un défi majeur de santé publique.

