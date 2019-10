Cancer du sein: Remplacer le bœuf par du poulet pourrait réduire le risque Une nouvelle étude montre que les femmes qui mangent de la viande rouge en grandes quantités ont 23% plus de risques de développer un cancer de sein, tandis que celles qui privilégient la volaille réduisent leurs risques de 15%.





Freiner sur la viande rouge au profit de la volaille pour prévenir le cancer du sein. Telles sont les conclusions d'une nouvelle étude parue dans The International Journal of Cancer.



Pendant près de huit ans, des scientifiques américains ont suivi plus de 42 000 femmes, qu'ils ont régulièrement interrogées sur leur consommation de viandes.



Au cours de la période de suivi, 1536 cancers du sein invasifs ont été diagnostiqués. L'étude montre que les femmes qui mangeaient quotidiennement de la viande rouge avaient 23% plus de risques de développer ce type de cancer.



Des résultats inchangés, même en tenant compte d'autres facteurs de risques



Inversement, la volaille était associée à une diminution du risque de cancer du sein invasif : les femmes qui en mangeaient le plus présentaient un risque 15% moins élevé que celles dont la consommation était la plus faible.



"La viande rouge a été identifiée comme un cancérigène probable. Notre étude ajoute d'autres preuves que la consommation de viande rouge peut être liée à un risque accru de cancer du sein, alors que la volaille était associée à un risque réduit", explique le chercheur Dale P. Sandler, qui a dirigé l'étude.



Afin d'identifier tout élément susceptibles de modifier ces résultats, les scientifiques ont pris en compte les facteurs de risques du cancer du sein ainsi que d'autres critères comme le statut socio-économique, l'obésité, l'activité physique ou encore la consommation d'alcool. Pour finalement aboutir aux mêmes conclusions.

