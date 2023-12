Candidat du PUR à la présidentielle du 25 février 2024 : Aliou Mamadou Dia en visite à Bounkiling et Bignona (Images) Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Décembre 2023 à 20:26 | | 0 commentaire(s)| Candidat du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) à l’élection présidentielle du 25 février 2024, Aliou Mamadou Dia était en tournée à l’intérieur du Sénégal. Partagées sur sa page Facebook, Revivons images ces visites du candidat du peuple, le Président Aliou Mamadou Dia en Casamance.

« Bounkiling et Bignona étaient à l’honneur. De riches rencontres avec des échanges fructueux étaient au menu. Dox jëm 2024 avec AMD, le candidat du peuple par excellence ! » A-t-on posté sur sa page…



























