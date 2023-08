Candidats de Bby: Karim Mbengue du Ps, dénonce la procédure de désignation

Au sein du Parti socialiste, l’on ne cache plus pour dénoncer la procédure de désignation des candidats à la candidature de BBY. Le dernier a tiré sur le tas, Abdou Karim Mbengue, Secrétaire général de l’Union Communale PS de Rufisque.



« L’on nous apprend que les candidats à la candidature de BBY à l’élection Présidentielle de 2024 ont été reçus par le président de la République, en présence de plusieurs leaders de la Coalition. Le communiqué sanctionnant la rencontre nous informe de la mise en place d’une charte soumise à l’ensemble des candidats. Question 1 : Pourquoi acceptons-nous au niveau du PS que les 11 candidats reçus soient tous issus des rangs de l’APR ? Question 2 : Existe-t-il une procédure de désignation d’un candidat au sein de BBY ? Quelle est l’instance au sein du PS qui a validé cette procédure qui ne saurait concerner le Parti, notamment s’il s’agit départager des candidats issus exclusivement de l’APR ? Question 3 : Pourquoi la charte de BBY n’a pas été discutée au sein du Parti ? Question 4 : Pourquoi le PS, conformément à ses textes et pratiques, ne lance pas de procédure de consultation de ses instances à la base (comme cela était le cas en 2012, 2017 et 2019) ? », s’est demandé Abdou Karim Mbengue, à travers une note parvenue à la Rédaction.



« C’est à l’issue de cette procédure qu’il sera loisible à tout membre du Parti, de présenter sa candidature. L’on a mis la charrue avant les bœufs. La démarche démocratique aurait été de demander à chaque entité membre de BBY, de présenter s’il le souhaite, un candidat dans un délai précis, charge à elle de mettre en œuvre ses modalités propres et conformes à leurs textes. La Coalition pourra ensuite mettre en œuvre une procédure de désignation qui sera alors plus inclusive et augmentera les chances d’avoir ce candidat « consensuel ». Nous attendons depuis 1 mois que l’on nous « choisisse » un candidat. Nous avions donc largement le temps de lancer une procédure au sein du Parti. Retournons à l’orthodoxie avant qu’il ne soit trop tard », conclut le SG de l’Union communale PS de Rufisque et directeur de la Communication de la Sonatel.















Le Témoin