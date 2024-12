Candidature d'Amadou Hott à la Présidence de la BAD : Ousmane Sonko s’entretient avec le candidat

Le Premier Ministre Ousmane Sonko s’est entretenu ce mardi 10 décembre 2024, avec monsieur Amadou Hott, candidat du Sénégal à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).



D'après "LeSoleil-Digital", les échanges conviviaux et constructifs ont principalement concerné les avancées de sa candidature portée officiellement par le Chef de l’Etat et l’ensemble du Gouvernement.



Amadou Hott a rendu compte des prochaines étapes et a réitéré ses remerciements au président de la République, au Premier Ministre et à tout le Gouvernement, pour la grande mobilisation autour de sa candidature.