Candidature de Bby à la Présidentielle 2024: « Le projet de charte amendé et enrichi »

« Les candidats à la candidature pour l’élection présidentielle de février 2024, se sont retrouvés ce jour, autour du président de la coalition BBY pour discuter de la charte de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle », lit-on dans un communiqué. Il relève qu' »à l’issue de cette rencontre, le projet de charte a été amendé […] « Les candidats à la candidature pour l’élection présidentielle de février 2024, se sont retrouvés ce jour, autour du président de la coalition BBY, pour discuter de la charte de Benno Bokk Yakaar et de la majorité présidentielle », lit-on dans un communiqué. Il relève qu' »à l’issue de cette rencontre, le projet de charte a été amendé et enrichi ». Selon la même source, le processus de choix du candidat est en cours et débouchera très prochainement sur une candidature consensuelle.



Source : https://lesoleil.sn/candidature-de-bby-a-la-presid...

