Candidature de Karim Wade: le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall reçoit une volée de bois vert...

Invité de l'émission QG samedi sur la Tfm, le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall a soutenu, à propos de la candidature de Karim Wade à la prochaine élection présidentielle, que "la loi prévoit que si un citoyen est condamné à cinq (05) ans d’emprisonnement, au moins, il perd ses droits civils et politiques".



Une déclaration qui a fait réagir le Parti démocratique sénégalais (Pds). Mayoro Faye, de la cellule de communication de la formation libérale, persiste et signe sur le même média : "ce ne sont pas les manoeuvres de Macky Sall et de son clan qui vont empêcher Karim Wade d'être candidat à la Présidentielle de 2019". "Karim Wade jouit de tous ses droits politiques et civils, il n'y a aucune instance aujourd'hui qui peut remettre en cause cette candidature et le Pds se donnera les moyens juridiques et politiques pour encadrer et sauvegarder cette candidature", a-t-il ajouté.



Mayoro Faye accuse Ismaila Madior Fall de vouloir rejoindre le "clan des comploteurs composé de Macky, Marème (Première Dame) et Mimi (ancien Premier ministre)", pour utiliser des subterfuges dans le but de manipuler certaines institutions pour obtenir l'invalidation de la candidature de Karim Wade.













Pressafrik