Candidature de Sonko pour 2024: Le MCSS/Fulla ak Fayda dénonce une violation flagrante des droits de Adfji Sarr

Ousmane Sonko a annoncé sa candidature pour la Présidentielle de 2024. Le parti politique dénommé Mouvement culturel pour le salut du Sénégal-FULA AK FAYDA trouve cette candidature "prématurée, et précipitée". Selon Idrissa Diop et Cie, la déclaration "inopportune", du leader du Pastef, "viole le droit et fait obstruction à l'institution judiciaire de notre pays".

