Candidature du PS en 2024 : Le "wax waxet" d'Abdoulaye Wilane Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2023 à 00:37 | | 0 commentaire(s)|

C’est un Wilane tout souriant qui a fait le point de la rencontre du secrétariat exécutif du PS. Le porte-parole du parti membre de la coalition au pouvoir est revenu sur sa déclaration. Il a réfuté ses propos soutenant la candidature du PS en 2024. Il dit : « je suis en communication politique. Malgré cette posture que j’ai adoptée dans deux émissions, le parti socialiste reste uni et soudé. Le débat sur une candidature ne se pose pas. Le parti reste constant et cohérent » se dédouane le porte-parole du Ps. Poursuivant son propos, il a décrit la sérénité au sein du parti suite à sa déclaration dans deux émissions dans les médias. « Malgré ma déclaration, tout le monde est resté zen. Le linge sale nous l’avons lavé en famille. Le parti donnera sa position claire et nette. Ce n’est pas pour le moment à l’ordre du jour » s’est lavé à grande eau le porte parole du PS qui promet une déclaration plus exhaustive dans les jours à venir.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Candidature-du-PS-en-202...

