Cap-Skirring: Quand de mystérieuses vagues de poissons morts atterrissent sur la plage… C’est une situation mystérieuse. En effet, depuis plus quatre jours, la plage de Cap-Skirring est envahie par des milliers de poissons morts.

« Ce phénomène qui nous parait étrange, étonne toutes les populations de Cap-Skirring. Nous avons constaté l'hécatombe sur la plage de Cap-Skirring et sur plus de trois kilomètres au moins », explique Mamadou Badji, gérant de campement à Cap- Skirring, à nos confrères de "Libération".



Cette situation est causée, de son avis, par les pêcheurs à bord de gros bateaux, qui viennent chaque nuit dans leurs eaux. Ces derniers jettent dans la mer toutes leurs petites prises qui sont, par la suite, rejetées sur la plage par la mer, dit-il, relayé iGFM.



" Contrairement à ce que certaines personnes affirment, il n y a aucune pollution marine à Cap-Skirring. Cette catastrophe est causée par ces pêcheurs qui viennent même jusqu'au large des côtes de Cap-Skirring, à bord de leurs gros bateaux qui illuminent la plage, avant qu'ils ne disparaissent quelques heures après », ajoute Mamadou Badji.



