Caravane de la paix: Djolas et Sérères considèrent la danse et l’accoutrement comme des véhicules de messages importants Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2023 à 22:39 | | 0 commentaire(s)| La caravane de la paix a été une occasion pour la communauté Djola et Sérère de véhiculer leurs cultures. La danse et l'acoutrement permettent à ces deux communautés, très proches culturellement de transmettre des messages importants pour la préservation des valeurs. Cette caravane, symbolisant le cousinage entre Sérère et Diola est susceptible d’établir une paix définitive en Casamance. Les acteurs culturelles précisent qu’à travers la culture, il est possible de réussir toute mission assignée.



