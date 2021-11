Le Directeur général de l’Autorité de Régulation desTtélécommunications et des Postes, Monsieur Abdoul LY a lancé, le mardi 16 novembre 2021, à Ziguinchor, la caravane d’informations dans la zone sud,sur les missions et les activités de l’ARTP. Ladite caravane se déroule du 15 au 28 novembre 2021.



La cérémonie s’est déroulée dans la grande salle de conférence du Centre culturel de Ziguinchor qui, en cette après-midi, était pleine à cracher.



Le lancement a eu lieu en présence de l’Adjoint au Gouverneur de la région, de chefs de services, de représentants d’associations consuméristes, des membres du CODIR (Comité de Direction) de l’ARTP, de notables, d’autorités coutumières et religieuses de la ville, entre autres personnalités.



« L’ARTP proche des communautés » est le thème de cette campagne de sensibilisation.

Selon Monsieur Abdoul LY, « c’est pour marquer la volonté de l’Autorité de Régulation de se mettre au service exclusif des consommateurs ».

Pour lui, ledit thème « traduit toute la politique de proximité que l’ARTP ne cesse de développer en direction des communautés de consommateurs ».



La caravane en question va sillonner, en l’espace de deux semaines, les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Il sera notamment question d’échanger avec les populations de la zone Sud sur les missions et autres attributions de l’ARTP.

Une démarche novatrice et inclusive saluée à sa juste valeur par l’Adjoint au Gouverneur, représentant à la cérémonie le gouverneur empêché.



Le porte-parole des associations de consommateurs qui accompagne l’ARTP dans cette campagne, s’est félicité de cette nouvelle démarche de l’Autorité de régulation qui opte pour la décentralisation de ses activités en dehors de la capitale Dakar.





Auparavant, dans la matinée, en prélude du lancement et , dès l’arrivée du Dg de l’ARTP à l’aéroport, il y’a eu une belle procession avecplus d’une centaine de motos Jakarta précédant les nombreux véhicules de la caravane.

Un défilé qui a pris fin devant l’hôtel de Monsieur Abdoul LY après un bref passage à la Gouvernance où le maître des lieux a reçu en audience, les membres de la délégation officielle.

A cette occasion, le Gouverneur de la région leur a souhaité la bienvenue, non sans magnifier ce qu’il qualifie de « déplacement inédit et on ne peut plus utile des équipes de l’ARTP en Casamance ».



Pour rappel, l’ARTP collabore, dans le cadre de cette caravane, avec les associations consuméristes « dans une réelle approche de co-régulation », peut-on lire dans le discours du régulateur en chef.