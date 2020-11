Carnet Noir : Iba Der Thiam n’est plus Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Novembre 2020 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

Universitaire et homme politique sénégalais, le Professeur Iba Der Thiam a tiré sa révérence ce samedi 31 octobre 2020. Enseignant à la retraite depuis 2003, il a continué encore longtemps à servir à l’université. Longtemps resté syndicaliste, il a connu une parenthèse élective avec son mandat de député à l’Assemblée Nationale. Né en 1937 à […] Universitaire et homme politique sénégalais, le Professeur Iba Der Thiam a tiré sa révérence ce samedi 31 octobre 2020.

Enseignant à la retraite depuis 2003, il a continué encore longtemps à servir à l’université. Longtemps resté syndicaliste, il a connu une parenthèse élective avec son mandat de député à l’Assemblée Nationale.

Né en 1937 à Kaffrine, Iba Der Thiam, digne fils du Sénégal, meurt à 83 ans. Il aura marqué son temps par son engagement. Paix à son âme.



Source : Source : https://letemoin.sn/carnet-noir-iba-der-thiam-nest...

