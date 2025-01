Carnet rose : Samba Peuzzi a baptisé son fils; Quelques images, les invités et le témoignage de Mame Boye Diao… Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2025 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- Samba Peuzzi et Dieyna Diao ont baptisé leur premier enfant ce lundi. A cette occasion, les familles des deux parties étaient présentes à la cérémonie. Sur Snap, Zeyna, la jumelle de Dieyna a partagé quelques images de la cérémonie. Samba Peuzzi et sa belle famille sont très complices. Regardez !



Source : Source : https://www.xalimasn.com/carnet-rose-samba-peuzzi-...

