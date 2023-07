Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Carré VIP: Echange d'amitié et de partage autour de la musique, avec Coumba Gawlo Seck Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 22:51 | | 0 commentaire(s)| Dans le monde vibrant de la scène musicale sénégalaise, la célèbre chanteuse Coumba Gawlo Seck a introduit un concept innovant et captivant, appelé "Carré VIP". Lancé le 12 juillet 2023, ce concept vise à rassembler un public sélectif composé de personnalités diplomatiques, d'hommes d'affaires et de passionnés de musique, pour des moments d'échange, d'amitié et de partage. Face à la difficulté croissante de trouver des lieux adaptés pour se divertir à Dakar, Coumba Gawlo Seck a répondu à une forte demande, en créant ce concept unique, offrant ainsi une expérience musicale exclusive.

Dakar, la capitale du Sénégal, est réputée pour sa vie nocturne animée et son riche patrimoine culturel. Cependant, avec l'avènement des réseaux sociaux et l'omniprésence de l'indiscrétion, il est devenu plus difficile pour certains publics de profiter pleinement de leurs sorties. C'est dans ce contexte que Coumba Gawlo Seck a identifié un besoin croissant chez les amateurs de musique, notamment ceux à la recherche d'expériences plus exclusives et sélectives. En lançant le concept du "Carré VIP", la chanteuse propose une solution originale pour répondre à cette demande.



Le "Carré VIP" est spécialement conçu pour un public averti, avide de découvertes musicales et de rencontres enrichissantes. Ce concept offre la possibilité de se retrouver lors d'événements musicaux soigneusement organisés, où les invités auront le privilège de profiter de prestations exceptionnelles de Coumba Gawlo Seck et d'autres artistes renommés. Ce public diversifié, composé de personnalités du monde diplomatique et d'hommes d'affaires, crée un environnement propice à la création de liens et d'échanges.



Le "Carré VIP" va au-delà de la simple expérience musicale. Après les concerts, les invités auront l'opportunité de se rencontrer et d'échanger des cartes de visite, créant ainsi un réseau professionnel et amical. Coumba Gawlo Seck souhaite instaurer un véritable programme d'échange d'amitié et de partage, où les participants pourront discuter, partager leurs expériences et créer des synergies. La présence de la chanteuse facilitera les interactions entre les membres du "Carré VIP" et favorisera les rencontres et les collaborations.



Le manque de diversité des salles de spectacle à Dakar, a longtemps été un défi pour les amateurs de musique en quête d'expériences variées. Le "Carré VIP" de Coumba Gawlo Seck apporte une solution à cette problématique, en proposant des événements uniques et originaux. Chaque concert organisé dans le cadre de ce concept, apportera une nouvelle atmosphère, un mélange de genres musicaux et une expérience artistique hors du commun. Les membres du "Carré VIP" auront ainsi l'occasion de découvrir de nouveaux horizons musicaux, tout en profitant d'un cadre privilégié.



Rappelant son single "Boul Ko Sank" qui sensibilise sur l'émigration irrégulière, Coumba Gawlo Seck exhorte les autorités à donner plus d'espoir aux jeunes en quête d'un avenir meilleur.















Birame Khary Ndaw





