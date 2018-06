Carte Postale - Gorée 1937-2014 (rediffusion) : 77 ans séparent ces deux photos.

Certes, la silhouette des bâtiments est toujours reconnaissable, mais que de changements visibles ! Tout d’abord un ancien quai de débarquement qui existait en face de l’ancienne maison de commerce (Maurel frères) devenue la Poste de Gorée, la disparition des magasins donnant sur le quai de l’ancienne demeure du consul américain Strickland, l’apparition de plusieurs terrasses de restaurants ou la réhabilitation complète de la maison dite de l’Aga Khan, au centre de l’image. Mais ce qui me semble le plus frappant, c'est l'état général de vétusté, apparemment beaucoup plus marqué à l'époque.