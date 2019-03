Carte postale - Aux origines de la Grande Mosquée de Touba

En 1949, Raymond Mauny, collaborateur du Pr Théodore Monod à l’IFAN, photographiait celle de Touba, alors en chantier. Sa construction avait été décidée par le Cheikh Ahmadou Bamba en 1926. Son fils Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké en posa la première pierre en 1932.



Les difficultés furent nombreuses : crise économique des années 30, seconde guerre mondiale, absence de moyens de transport entre la gare de Diourbel et Touba, et obligation imposée par l’autorité coloniale de payer les ouvriers qui travaillaient bénévolement. Ces derniers perçurent donc un salaire, mais le reversèrent aussitôt comme contribution à l’ouvrage. C’est finalement son frère et successeur, le Cheikh Mouhammadou Falilou Mbacké qui acheva l’édifice en 1963. C’est l’une des plus grandes mosquées d’Afrique (©ifansav).