Carte postale - Dakar, visage d'hier et d'aujourd'hui Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)| La Mission catholique (suite) : il m’aura fallu du temps pour identifier ce carrefour dakarois, pourtant évident, qui apparaît sur une ou deux cartes postales anciennes. Il s’agit en fait du croisement de la rue Sandiniery et de la rue Malenfant, c’est-à-dire à l’emplacement de l’actuel immeuble Clairafrique, juste à côté de la Chambre de Commerce, dont on aperçoit d’ailleurs les grilles sur la gauche de l’image. Rien à droite, en revanche, là où s’installera plus tard le Comptoir Franco-Suisse dont nous avons parlé il y a quelques jours. Au centre, c’est la Mission catholique, qu’ont fréquentée les plus (ou moins) anciens d’entre nous. On y trouvait notamment une école, un dispensaire, une imprimerie, un jardin potager et, un peu plus loin, l’église du Saint-Cœur dont nous avons également parlé. La Mission, avait été déplacée là afin de céder son emplacement initial à la Mairie de Dakar.





