Carte postale - Du Sénégal à l'île de la Réunion: Niama, princesse du Galam

Niama, princesse du Galam : bien que sa mère fût esclave, le Réunionnais Jean-Baptiste Lislet Geoffroy est né libre en 1755. En effet, le jour de son baptême, celle-ci fut affranchie. Il s’agissait de Niama, une princesse sénégalaise.



Elle est née vers 1734 près de Bakel et serait la petite fille de Tonka, le roi du Galam. Capturée à l’âge de 9 ans lors d’une razzia, elle serait devenue esclave du gouverneur de l’Ile de France (Ile Maurice), David (un ancien du Sénégal), qui la baptisa et lui donna le prénom de Marie-Geneviève. Elle fut ensuite rachetée par un colon, Jean-Baptiste Geoffroy, avec laquelle elle eut une première fille.



Mais en raison de la répression du Code Noir, ils durent fuir pour l’île Bourbon (la Réunion) où ils eurent deux autres enfants. Elle obtint par la suite une concession jouxtant celle de son conjoint et mourut à la Réunion à l’âge de 75 ans. Entre-temps, son fils Jean-Baptiste avait été adopté par son père ingénieur, qui lui avait donné une solide éducation. Il devint astronome, botaniste, cartographe et géologue et entra à l’Académie des sciences en 1786.











