Carte postale: Une photo inédite de Serigne Fallou Mbacké prise vers la fin des années 1940

Samedi 17 Novembre 2018

Serigne Fallou Mbacké : fils du Cheikh Ahmadou Bamba, El Hadji Fallilou Mbacké, appelé familièrement Gallas, fut le 2e khalife général des mourides de 1945 à 1968. Il est né en 1889, le 27e jour du mois de Rajab à Darou Salam, qui correspond aussi à « Al Isrâ » (le Voyage nocturne) et au « Mihraj » (l’ascension du Prophète), que l’on célèbre à l’occasion du Magal. C’est notamment lui qui a inauguré la grande mosquée de Touba. Il est décédé il y a exactement 50 ans en 1968. On le découvre ici, au centre de cette photo inédite prise vers la fin des années 1940 par le photographe R. Lefèvre, qui avait son studio à Kaolack et dont je vous reparlerai très bientôt.