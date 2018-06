Carte postale: pas question de desserts, des noix de cola distribuées aux Tirailleurs sénégalais

La distribution de noix de cola aux tirailleurs : pas question de dessert, ici, mais de noix de cola. La "Dépêche Coloniale" Illustrée de février 1917, nous apprend comment il faut traiter les tirailleurs sénégalais, en particulier les blessés, qui supportent difficilement les conditions climatiques françaises. Naturellement, un peu de recul s’impose pour lire ce document, téléchargeable sur Gallica… « le Gouvernement de la République a fait dès la première heure tout ce qui était en son pouvoir pour atténuer les souffrances de ses fils d’adoption et a entouré d’une égale sollicitude tous ses soldats, blancs et noirs, Français de France et Français d’Outre-Mer. Les uns et les autres avaient été égaux devant le feu de l’ennemi, ils devaient le rester quand ils étaient tombés sous les balles ou quand ils avaient été terrassés par la maladie. La première application de ce généreux principe fut que Noirs et Blancs furent soignés côte à côte dans les hôpitaux du territoire […]. L’expérience ne tarda pas cependant à montrer que cette manière de faire n’était pas sans inconvénients ». Je vous épargne la suite... L’expérience tourna donc court et l’on recommanda de réserver des hôpitaux pour les seuls tirailleurs, situés de préférence sous les palmiers de la Côte d’Azur. Le personnel y était au fait de leurs mœurs, de leurs idiomes et de leurs pathologies particulières. Grâce au Comité d’Assistance aux Troupes noires, on leur distribuait des noix de cola de Guinée, du couscous et des arachides du Sénégal, de l’huile de palme de Côte d’Ivoire et du Dahomey. On n’oublia pas de leur distribuer également des jeux, des tam-tams, ainsi que des sotious (cure-dents sénégalais).