Casamance : 1 mort et 5 blessés dans le camp de l’armée sénégalaise

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Mars 2022

Les opérations de démantèlement dans les bases de Salif Sadio, dans le Nord Sindian, situé dans le département de Bignona, ont causé un mort et cinq blessés dans le camp de l’armée sénégalaise.



L’Armée sénégalaise qui poursuit ses opérations offensives dans le Nord Sindian, contre des groupes rebelles du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), proches de Salif Sadio, a enregistré un mort et cinq blessés, renseignent nos confrères de la Rfm. Des blessés ont été aussi notés du côté des rebelles. L’armée a réussi à mettre la main sur une autre base de Salif Sadio.















Rewmi

Ndèye Fatou Kébé